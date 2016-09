Tranceformer Yuno feat. Hatsune Miku – Switch (Musik Video)

Diesen Beitrag möchte ich nutzen, um euch ein Splitscreen Musikvideo zu zeigen, das ich mit Adobe Premiere Pro für den coolen Song Switch, geschrieben und komponiert von Tranceformer Yuno, erstellt habe.

Ich finde es ganz lustig, dass er bereits im Voraus ein Video mit einem ganz ähnlichen Thema (Fahrten bei Nacht, Städte, Zeitraffer) zu diesem Song erstellt hatte. Offenbar hatten wir ganz ähnliche Empfindungen, als wir den Track gehört haben. Bis zum Tag der Fertigstellung wusste ich gar nichts von dem Video von Yuno und habe meines in meinem eigenen Stil zusammengeschnitten mit mehr und schnelleren Schnitten. Außerdem wollte ich Miku als den Vocaloid zeigen, der sie wirklich ist: Eine perfekte Stimme für Dance & Trance Musik. Wenn ihr mehr über Vocaloid wissen wollt, klickt hier.

Leider konnte ich bislang nicht herausbekommen, um was es in dem Song eigentlich geht, weil ich kein Japanisch spreche, aber im Prinzip ist das ja auch nicht so wichtig bei einem Dance-Song. Genug geredet – Hier kommt das Video:

Bitte besucht hier den Kanal des Produzenten „Tranceformer Yuno“ und hier seine Soundcloud.

Ihr könnt ihn unterstützen, indem ihr seine Songs kauft. Ich bedanke mich bei ihm für seine tolle Musik und Inspirationen, die über das hinausgehen, was zeitgenössige Musikproduzenten bieten. Außerdem geht mein Dank an die Künstler, die all jene stundenlangen Footage Videos auf Youtube zur Verfügung gestellt haben, die ich verarbeitet habe. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Arbeiten eine echte Bereicherung für die Netzkultur darstellen. Wer teilt, leistet einen kulturellen Beitrag und eröffnet Gleichgesinnten (und faulen Leuten wie mir) die Chance sich wiederrum kreativ zu betätigen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ihr Screenshots und Bilder von unserem mygames-blog.de selbst für nicht kommerziellen Zwecke verwenden dürft (alles, was ihr tun musst, ist einen Quellverweis auf unsere Seite zu setzen). Alle Quellen zum Video findet ihr übrigens in der Youtube Beschreibung.

Habt ihr auch schon einmal Musikvideos oder AMVs geschnitten? Welche Software nutzt ihr zum Videoschnitt? Postet sie in die Kommentare!

