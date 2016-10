Age of Empires 4 Release steht in den Sternen

Wer von euch kennt noch Age of Empires 1, 2 und 3? Auch wenn Microsoft viel gewöhnungsbedürftige Software produziert (wie zum Beispiel Windows 10), haben sie in der Vergangenheit einige echte Klassiker auf den PC-Spielemarkt gebracht. Die Strategiespiele „Age of Empires“ gehören wahrscheinlich zu einer der bekanntesten Spielereihen. Doch junge Gamer kennen viele der Titel gar nicht mehr, weil ein Nachfolger schon seit Jahren auf sich warten lässt.

In diesem Beitrag möchte ich einen kurzen Überblick über das geben, was wir über einen möglichen Nachfolger von Age of Empires 3 wissen.

AoE 3 erschien im Jahr 2005 und ist immer noch einen Versuch wert, denn es handelt sich um einen gut ausbalancierten und sehr umfangreichen Strategietitel mit Schwerpunkt auf Kriegsführung und Wirtschaftsimulation. Sogar die Grafik ist noch hübsch anzusehen.

Die schlechte Nachricht gleich vorweg: Es ist bisher offiziell kein vierter Teil der Reihe angekündigt worden.

Allerdings wurde ein Sequel auch nie dementiert – Entsprechend freizügig wird seitdem spekuliert, ob Microsoft dennoch plant, einen Nachfolger zu releasen.

Das Entwicklerstudio des Vorgängers („Ensemble Studios„) ist seit 2009 Geschichte, dennoch wurden Entwickler weiterbeschäftigt und Titel, an denen die Ensemble Studios arbeiteten wurden von anderen Studios fertiggestellt. Eine Schließung eines Studios heißt allgemein auch nicht, dass Spielereihen eingestellt werden, denn die Rechte des Titels liegen weiterhin bei Microsoft. Ebenfalls positiv: Dass Microsoft auch alte Spielereihen weiterentwickelt, zeigt „Halo Wars 2“, das im Frühjahr 2017 erscheinen soll und dessen Prequel ebenfalls von den Ensemble Studios entwickelt wurde.

Hoffnung macht auch Bill Gates persönlich, der in einem Ask me Anything (AMA) auf reddit verlauten ließ, dass er „mal nachfragen“ werde – bezogen war das Statement auf einen User, der sich nach dem Titel erkundigt hatte.

Fakten

Doch was sind schon Spekulationen, wenn wir uns einfach auf Fakten berufen können?

Dieses Bild zeigt das Artbook der Collector’s Edition von Age of Empires III. Deutlich ist zu erkennen, dass ein vierter und fünfter Teil abgebildet ist:

Age of Empires IV – Mit einem Setting, dass im ersten oder zweiten Weltkrieg spielt, also vermutlich ein Zeitraum zwischen 1800 und 2000. Age of Empires V – Das Bild weist auf ein Science Fiction Setting hin – möglicherweise in einem Zeitraum zwischen 2000 und 2200.

Age of Empires würde damit eine ähnliche Richtung gehen wie Anno, die mit Anno 2070 ein Science Fiction Strategiespiel auf die Beine gestellt haben.

Ein entscheidender Grund, warum das erste oder zweite Weltkrieg Setting bisher nicht als Spiel erschienen ist könnte schlichtweg die gute Konkurrenz sein. Company of Heroes bleibt auf dem Gebiet der WWII-Strategie auf den ersten Plätzen und auch der Nachfolger wäre eine harte Konkurrenz für ein Spiel der AoE-Reihe. Möglicherweise möchte Microsoft hier abwarten, um eine bessere Marktsituation und technische Möglichkeiten ausnutzen zu können.

Da viele Age of Empires Spieler (mich eingeschlossen) aber die mittelalterliche Rahmenhandlung sehr mögen, könnte bei Microsoft auch eine Überlegung sein, einen der alten Titel neu aufzulegen. Ich persönlich würde allerdings wahrscheinlich kein Remake kaufen, denn die Klassiker funktionieren auch auf neuen Rechnern immer noch sehr gut. Es gibt eine aktive Community, die regelmäßig neue Patches herausbringt und wer sich an neuen Völkern, Gebäuden und einer schlaueren KI ausprobieren will, kann sich einfach die Age of Empire 2 HD Edition auf Steam besorgen und es sogar problemlos mit Freunden spielen (was übrigens auch mit dem kostenlosen Community-Patch dank Hamachi oder Tunngle hervorragend funktioniert).