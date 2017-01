Multiplayer Shooter: Battlefield Bad Company 2

Added mich bei Battlefield Bad Company 2 (d00mbatze). Ich bin leider etwas spät eingestiegen und habe öfter mal Probleme mit den vielen Level 50 Gegnern auf den Servern. Momentan bin ich Level 12 bei einer Spielzeit von rund 24 Stunden. Das Spiel macht eine Menge Laune, aber noch mehr Spaß macht es mit einem vernünftigen Squad (am besten mit Freunden).

Bad Company 2 ist definitiv ein Multiplayer Shooter und nicht für Einzelkämpfer gedacht. Auch wenn keine Freunde online sind gehe ich grundsätzlich in ein Squad. Ihr werdet dort mit höheren Punkten für Squad-Heilungen und Squad-Kills belohnt. Wer gutes Teamwork zeigt wird wesentlich mehr Freude haben. Sehr gut gefällt mir die gute Balance der Klassen. Es gibt, wie auch schon aus alten Battlefield-Teilen bekannte Klassen, wie den Sanitäter, Pioniere, Sturmsoldaten und Scharfschützen. Toll ist, dass jede Klasse wichtig ist und theoretisch als Support Klasse dienen kann.

Alle Klassen sind Supporter

– Scharfschützen können Kontaktminen werfen, die alle Gegner im Umfeld anzeigen, sowie mit einem Mörserschlag Panzer ausschalten

– Sanitäter können heilen und reanimieren

– Sturmsoldaten spielen im Support jetzt die wichtige Rolle, dass sie Munition nachfüllen können

– Und Pioniere sind unabdingbar bei der Reparatur von eigenen und der Zerstörung gegnerischer Fahrzeuge.

Für alle unterstützenden Aktivitäten gibt es teilweise reichlich Punkte. So wird auch eine einfache Sichtung (Spotting) eines Gegners nun mit Punkten belohnt. Beim alten Battlefield 2 war der Sanitäter die beste Klasse vom Punkte-Kill-Verhältnis. Diese Spezialitäten wurden aufgebrochen und ermöglichen ein ausgeglichenes Spiel.

Die Karten sind wesentlich kleiner als in Battlefield 2, was die Dynamik leider etwas verringert. Oft gibt es nur zwei bis drei Stellen um auf einer Map vorzustoßen. Da kann das PC-Spiel schnell mal frustrierend werden, wenn man im Verliererteam spielt.

Belohnungssystem / Stufensystem

Es ist möglich in jeder Klasse aufzusteigen und Punkte zu sammeln. Mit einem Klassenaufstieg werden neue Waffen und Gadgets freigeschaltet. Gadgets sind Gegenstände, die z.B. Schaden oder Präzision von Waffen verbessern. Die Motivation steigt dadurch erheblich. Etwas schade fand ich, dass man als Sanitäter am Anfang noch keinen Medipack und keinen Defribrilator hatte… Außerdem hängt man immer minimal den sowieso schon erfahrenen Spielern hinterher, weil diese immer die besseren Waffen haben.

Als UK-Import gibt es das Spiel bereits für 20 Euro inkl. Versand. Da der Installer multilingual ist kann die Sprache ingame auch auf Deutsch umgestellt werden.

Bad Company 2 wird im Sommer von Battlefield 3 abgelöst. Viele Spieler setzen hohe Erwartungen in den neuen Teil der Reihe. Die Maps sollen wieder größer werden und die maximale Spieleranzahl von 32 auf 64 erhöht werden, außerdem gibt es weitere Unterschiede. Ich bin jedenfalls sehr gespannt was uns da erwartet. Einige News zum dritten Teil der Reihe habe ich für euch herausgesucht:

