Zusammenfassung: Die Schlachtzüge in Guild Wars 2

Gerade für Dungeonliebhaber, die immer eine Herausforderung suchen, diese aber nicht mehr in den bestehenden Dungeons in Guild Wars 2 finden, da sie keine Überraschungen mehr hergeben, könnten die mit dem Add-on Heart of Thorns kommenden neuen Spielinhalte richtig interessant werden. Mit den Schlachtzügen wird es neue Gruppenherausforderungen geben für jeweils insgesamt 10 Mann/Frau!

Die Schlachtzüge

Momentan ist bekannt, dass drei neue Schlachtzüge im Spiel implementiert werden. Anfangs wird man direkt zum Release von Heart of Thorns einen Schlachtzug spielen können, ohne vorher den Zugang freigespielt haben zu müssen. Die einzige Voraussetzung ist der Kauf der Erweiterung. Zwei weitere Schlachtzüge werden kurz darauf folgen. Wann genau ist leider noch nicht bekannt.

Dieser neue Spielinhalt wird als „sehr fordernd“ und „dynamisch“ von ArenaNet beschrieben. Mit einer 10er Gruppe wird man in ein neues Spielgeschehen geworfen, bei dem man nicht nur auf sich und seine Teammitglieder acht geben, sondern auch in der Umgebung herausgefordert wird, schnell und richtig zu reagieren. Es wird nötig sein, seine Builds aufeinander abzustimmen. Ist dies vielleicht der Schluss der ewigen Berserker-Gruppen?!

Was genau kommt nun auf uns zu?

Voraussetzung ist Stufe 80 des Charakters und der Besitz der Erweiterung von Heart of Thorns.

Der Gruppeninhalt wird mit insgesamt 10 Spielern bestritten.

Beherrschungs-Pfade und Eigenschaften werden für den Fortschritt in den Schlachtzügen benötigt.

Es wird keine Erhöhung der Ausrüstungsgegenstände durch weitere Schlachtzüge geben oder höhere Erfahrungsstufen.

Jeder Bosskampf soll einzigartig inszeniert sein. Verschiedene Bossmechaniken und verschiedene Phasen, sodass man sich immer neu anpassen muss. Bei dem ersten Schlachtzug wird man zum Beispiel gegen drei unterschiedliche Bosse kämpfen müssen.

Innerhalb der Schlachtzüge wird man Events erfolgreich absolvieren müssen. Einerseits wird es bekannte Events wie Angriffe, Eroberungen und Verteidigungen geben, andererseits wird es komplett neue Event-Mechaniken geben, die es so im PvE noch nie gab.

Einmal pro Woche wird es einzigartige Belohnungen geben.

wird es einzigartige Belohnungen geben. Weitere exklusive Gegenstände sind zu ergattern, wie Miniaturen, Waffen-Skins und Titel sowie Dekorationen für die Gilden-Hallen.

Das erste legendäre Rüstungsset!

In jedem Schlachtzug gibt es am Eingang einen Amboss für Reparaturen.

Beachtet: Damit man direkt am ersten Tag in die Schlachtzüge eintauchen kann, ohne erst Beherrschungen leveln zu müssen, wird der erste Teil des ersten Schlachtzugs ein wenig später nach dem Release erst verfügbar gemacht. So kann man direkt in den Schlachtzug eintauchen und danach sich den Beherrschungen widmen, die man sodann für den Schlachtzug benötigt.

Die Schlachtzüge werden von ArenaNet wirklich als sehr schwer angepriesen. Selbst die erfahrensten Spieler sollen an ihre Grenzen gebracht werden. Die Rollenverteilung in den Gruppen wird wichtiger denn je. Klingt extrem spannend! Was meint ihr? Wer ist dabei? Ich! Ich! Ich!

PS: Für den ersten Schlachtzug sollte man sich das Gleiten und die Möglichkeiten mit Pilzen zu agieren näher angeschaut haben.

Liebe Grüße,

Doxa